إنهاء تكليف نائب رئيس مدينة الخانكة بسبب التقصير والإهمال

جدة - نرمين السيد - قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنهاء تكليف عبدالمنعم عطية نائب رئيس مدينة الخانكة نتيجة الإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات فى مهدها.





جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزينى بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، وتمت الإزالة بشكل كلى باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور اللواء مروان حبيب واللواء أحمد صبيح مساعدى مدير أمن القليوبية.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان، على أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فورى، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.