- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزينى بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة.
وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، وتمت الإزالة بشكل كلى باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور اللواء مروان حبيب واللواء أحمد صبيح مساعدى مدير أمن القليوبية.
وشدد اللواء عبدالحميد الهجان، على أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فورى، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنهاء تكليف نائب رئيس مدينة الخانكة بسبب التقصير والإهمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.