القوى العاملة: صرف 3.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة .. وتعيين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2286 شاباً ، من بينهم 32 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6784 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 3467 عاملا بإجمالي 3 ملايين و 467 ألف جنيه .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 3476 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

أما في مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 69 شكوى عمالية ، تم تسوية 5 منها ودياً ، وتم إحالة 33 منها للقضاء ، وتبقي 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1012 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 159 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 181 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 327 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 163 محضراً للمنشآت المخالفة .