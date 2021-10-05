تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن الجوازات السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا فيروس كورونا للحالات الإنسانية عبر أبشر.
وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن استقبال طلبات المواطنين سوف يكون من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" آليا دون الحاجة إلي مراجعة مقر الجوازات ، مشيرة إلي أن الحالات التي ينطبق عليها ذلك الإقامة الدائمة في الخارج ، ووفاة قريب ، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج ، والمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجا في الخارج .
وأشار الملحق العمالي إلي أن آلية تقديم الطلبات تتم بواسطة الدخول عبر منصة "أبشر" الإلكترونية ، واختيار "خدماتي" و"الجوازات" و"تواصل" واختيار قسم "تصاريح السفر الاستثنائية " واختيار الخدمة الرئيسة "تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيا"، واختيار من الخدمة الفرعية إحدي الحالات المحددة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية : بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.