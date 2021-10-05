السعودية : بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر...

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن الجوازات السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا فيروس كورونا للحالات الإنسانية عبر أبشر.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن استقبال طلبات المواطنين سوف يكون من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" آليا دون الحاجة إلي مراجعة مقر الجوازات ، مشيرة إلي أن الحالات التي ينطبق عليها ذلك الإقامة الدائمة في الخارج ، ووفاة قريب ، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج ، والمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجا في الخارج .

وأشار الملحق العمالي إلي أن آلية تقديم الطلبات تتم بواسطة الدخول عبر منصة "أبشر" الإلكترونية ، واختيار "خدماتي" و"الجوازات" و"تواصل" واختيار قسم "تصاريح السفر الاستثنائية " واختيار الخدمة الرئيسة "تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيا"، واختيار من الخدمة الفرعية إحدي الحالات المحددة .