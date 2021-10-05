بالأرقام.. تفوق محمد شريف علي ثنائى الفراعنة

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يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة نظيرة الليبي ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم قطر2022.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

محمد شريف

لعب مهاجم الأهلي 50 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الماضي، وسجل 27 هدفا، وحصل على هداف بطولة الدوري برصيد 20 هدفا، كما صنع 6 أهداف أخرى.

مصطفى محمد

خاض مهاجم جالاتا سراي التركي 21 مباراة في الموسم الماضي وسجل 11 هدفا فقط ولم يصنع أي أهداف أخرى.

أحمد كوكا

خاض مهاجم قونيا سبور التركي 39 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الماضي وسجل 15 هدفا وصنع 6 أهداف.

كشف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري عن السبب وراء استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي افشة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد الحديث عن لاعب بعينه في صفوف المنتخب خلال الفترة الماضية وأن مصلحة الفراعنة فوق مصلحة أي شخص".

وتابع:" أرفض عن استبعاد لاعب بشكل منفرد ولا يجب الحديق عن الأمور الفنية لكن يجب التركيز على المواجهات المقبلة في تصفيات كأس العالم والتي أهمها مواجهتي ليبيا".

كارلوس كيروش

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” لا أفكر في تصدر ليبيا للمجموعة، والحديث عن الحسابات يجب أن يتم الحديث عنها من جانب العلماء والمهندسين”.

وزاد” الحسابات غير منطقية في كرة القدم، وهذه اللعبة لا تعترف سوى بالإجتهاد وتحقيق النتائج الإيجابية”.

وأردف” لم نقوم بالتجهيز الكافي لمبارتي ليبيا لأننا تواجدنا لمدة 5 أيام فقط وهذا الأمر صعب للغاية، ولكن بدعم الجماهير المصرية نستطيع الفوز بالمباراة”.

وزاد" العمود الفقر لمنتخب مصر بجانب محمد شريف وافشة، هم محمد صلاح والشناوي والونش وأحمد حجازي، وسيكون لهم تأثير كبير خلال المباراة القادمة".

وأردف" المدرب يتحمل المسئولية حال حدوث أي إخفاق لأنه أبعد لاعبين من الأساسيين داخل المتنخب وكان يجب تواجدهم في القائمة، ولا يوجد لاعب بديل لعبد الله السعيد".

المنتخب الوطني

وأكمل" كارلوس كيروش يلعب بتحفظ دفاعي وتواجد ثلاثي في خط الوسط، وكان يجب وجود التنوع في المراكز من أجل عدم حدوث أي إخفاقات للاعبي المنتخب خلال مجريات اللقاءات، وعبد الله السعيد يجيد فقط اللعب في مركز صناعة الألعاب".

واختتم" أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمة والأهم هو تحقيق النجاحات والفوز لكأس العالم، وسيكون هناك صعوبات في اختيار اللاعبين في مراكز خط الوسط".