اليوم.. ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه بعنوان «حرام تروح»

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دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «حرام تروح» للفنان العراقي ماجد المهندس.

أغنية حرام تروح لماجد المهندس

أغنية «حرام تروح» للمطرب ماجد المهندس من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي.

ماجد المهندس يتألق في حفل الرياض

وعلى الجانب الآخر، أحيا ماجد المهندس حفلًا غنائيًا ساهرًا، يوم 11 يونيو الماضي مع الفنانة نجوى كرم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

ماجد المهندس يطرح نصاب

طرح المطرب ماجد المهندس مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان«نصاب» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

كان ماجد المهندس، طرح أغنية مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل اسم «كيفك»، على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت. جدير بالذكر أن انتهى ماجد المهندس من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها «الفاتنة» من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس، والأغنية الأخرى «مسكين» من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحي وتوزيع سيروس، ومن المتوقع طرح الألبوم صيف هذا العام 2021.