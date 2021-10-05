«حادث مروع».. إصابة 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتي أجرة على الطريق الزراعي بأسوان

/654445/حادث-مروع إصابة 22-شخصا-في-حادث-تصادم سيارتي-أجرة على-الطريق-الزراعي-بأسوان

شهد الطريق الزراعي الشرقي أسوان – القاهرة، حادث تصادم سيارتي أجرة مما أسفر عن إصابة 22 شخصاً، اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتي أجرة على الطريق الزراعي بأسوان

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إشارة من عمرو أحمد، مشرف الإسعاف، يفيد بوصول بلاغ لغرفة العمليات عن وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة قرية أبو الريش بمركز أسوان.

إصابة 22 شخصاً

مما أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً جارى نقلهم بواسطة الإسعاف إلي مستشفى أسوان الجامعى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وفي سياق أخر لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن صدمها تروسيكل خلال سيرها بأحد شوارع قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا وعلى الفور تم نقلها إلي مستشفي ملوي العام، وتم تحرير المحضر اللازم عن الحادث والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة المنية بالمنيا، إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من مدير مستشفى ملوي العام بوصول ربة منزل جثة هامدة بعد أن صدمها تروسيكل أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها.

أجهزة البحث الجنائي

وأتضح من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن ربة المنزل تدعي «مريم. س. إ» 33 سنه ربة منزل ومقيمة بقرية دير أبو حنس بملوي وأثناء سيرها بأحد شوارع القرية صدمها تروسيكل فأصابها بعدة إصابات ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلي مستشفى لمحاولة إسعافها وإنقاذها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7490 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي وعلى الفور تم القبض علي سائق التروسيكل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.