«جو خريفي» تحسن الأحوال الجوية اليوم والقاهرة 30

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حالة الطقس اليوم ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، وما إن كان الارتفاع في حرارة الجو سوف يستمر من عدمه.

دوت الخليج

درجات الحرارة اليوم فى المحافظات

حالة الطقس اليوم، هيئة الأرصاد الجوية أكدت فى بيان لها، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار نسبيًا على جنوب البلد، خاصة فى محافظات الصعيد.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الطقس، فإنه من المتوقع أن يكون لطيف ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية، وحار نسبيًا فى معظم أوقات النهار.

ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات، والتى تكون فى القاهرة على 30ْ، والصغري 20ْ.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ.

ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة فى مصر

تكون أعلي درجة حرارة في مصر غدًا 35 درجة للعظمي، وتكون في أسوان وإدفو.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في أسوان اليوم 35ْ للعظمي و22 للصغري.

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ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية بشكل متقطع.

بينما يكون البحر المتوسط معتدلاً بينما يكون البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال والرياح شمالية غربي.