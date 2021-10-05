محمد شاكر: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تصل قدرته لـ3 آلاف ميجا وات

جدة - نرمين السيد - وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفى، على هامش توقيع اتفاقية مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، أن مصر والسعودية أمام لحظة تاريخية فى وجود جسر لعبور الطاقة الكهربائية كصورة أسمى تجسد أروع صفحات العمل العربى، وهو مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميجا وات.
وأوضح أن المشروع سيحقق العديد من الفوائد المشتركة للبلدين وتمكين البلدين من تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما وأن الطاقة الركيزة الأساسية للتنمية.
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