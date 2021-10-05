وكيل الأزهر للمبعوثين: أنتم تمثلون أهم القوى الناعمة لمصر بلد الحضارات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف السادة العلماء والوعاظ من مبعوثى الأزهر الشريف، وذلك على هامش الدورة التدريبية والتأهيلية التى تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ لمبعوثى الأزهر؛ للإسهام فى ثقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والثقافية قبل إيفادهم إلى الخارج.





فى بداية كلمته نقل فضيلة الدكتور محمد الضوينى، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للمبعوثين، مؤكدًا حرص فضيلته على تقديم كل الدعم لهم وتوفير كافة المقومات التى تساعدهم فى أداء رسالة الأزهر العالمية التى تنطلق من أرض مصر بلد الحضارات، وتأهيلهم من خلال دورات علمية وفكرية متخصصة ترتكز على تفنيد الشبهات، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، وإظهار قيم الدين الإسلامى الحنيف التى تعبر عن التسامح والتعايش السلمى واحترام القوانين، وكيفية التعامل مع الثقافات المختلفة.

وأكد الدكتور الضوينى أن الأزهر حرص على أن تظل هامة علمائه عالية، باختيار أكفأ المبتعثين لإيفادهم إلى دول العالم، والتأكيد على إلمامهم بكافة الجوانب الأكاديمية والمهنية والعلمية، فى ظل التطورات التى يشهدها العالم من خلال التحول الرقمى، موضحًا أن مبعوثى الأزهر من الأدوات المهمة التى يعول عليها الأزهر فى الخارج لإثبات عالمية الدعوة الإسلامية، وللتأكيد على الدور الريادى والمحورى للدولة المصرية على الصعيد العالمى.

وحرص وكيل الأزهر على توجيه الشكر للدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء، على الجهد المبذول من الأكاديمية فى تأهيل مبعوثى الأزهر الشريف من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، كما قدم فضيلته الشكر للدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ولفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولكل القائمين على اختبارات مسابقة الابتعاث من جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، لاختيارهم أكفأ المبتعثين بكل نزاهة وشفافية، وإسهامهم فى انتقاء مجموعة متميزة ‏من المتقدمين لإيفادهم إلى دول العالم المختلفة، تعمل على نشر منهج الأزهر الوسطى وفكره المستنير. ‏

وأشار وكيل الأزهر إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى اهتمامًا كبيرًا لمبعوثى الأزهر الشريف، باعتبارهم أهم القوى الناعمة لمصر، مشيدًا بالجهود التى تضافرت فيها جهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية المصرية مع مؤسسة الأزهر من أجل عودة مبعوثى الأزهر عقب الأحداث والتوترات الأخيرة التى شهدتها دولة أفغانستان.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات أشرفت عليها هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهى مرحلة الامتحانات التحريرية، التى تقدم فيها أكثر من 8 ‏آلاف باحث ومعلم وواعظ، نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، ونجح ‏منهم 1700 لمرحلة المقابلة الشخصية وهى المرحلة النهائية، التى أسفرت عن اختيار 710 من علماء الأزهر لإيفادهم إلى أكثر من 60 دولة.