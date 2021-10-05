مدبولى: السيسى وجه بتقديم كل الدعم الممكن إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير على الحلبى، سفير لبنان لدى القاهرة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والمياه اللبنانى أنه حرص على أن تكون مصر هى أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديرًا للدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط، وجهودها فى مساندة ودعم لبنان.
واستعرض "فياض" نتائج المباحثات، التى أجراها مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنقل الغاز المصرى إلى لبنان؛ من أجل المساهمة فى حل أزمة الكهرباء.
وأعرب الوزير اللبنانى عن تقدير وشكر لبنان إلى مصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب الشقيقة الكبرى مصـر للبنان وشعبها، مؤكداً تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.
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