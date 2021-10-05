سقط من الدور الرابع.. وفاة كاهن كنيسة رزقة الدير المحرق بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء مريم المحرق بالقوصية فى أسيوط عن مصرع القمص ميخائيل شنودة كاهن كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل برزقه دير المحرق وهى الكنيسة التابعة للدير، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الوفاة.





وأكدت مصادر أمنية أن القمص ميخائيل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية. وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمدينة أسيوط.

وتبين من المعاينة والفحص وفاة ميخائيل شنودة كاهن بكنيسة الملاك بعزبة توما ورزقة الدير التابعة لإيبارشية الدير المحرق إثر سقوطه من الدور الرابع بأحد العقارات السكنية بمدينة أسيوط بعد تعرضه لغيبوبة سكر. وقدم الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا ارميا الأسقف العام واجب العزاء للأنبا بيجول ورهبان الدير فى وفاة القمص ميخائيل.

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