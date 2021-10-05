توقيع عقود مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - شهد توقيع العقود، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ووزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

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