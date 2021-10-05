وزير الطاقة السعودى: التعاون مع مصر يحول الوعود إلى إنجازات ملموسة

جدة - نرمين السيد - وأضاف سلمان، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديوكونفرانس، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع اتفاقية مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، أن القيادتين فى مصر والسعودية قادرة وفاعلة ولا تطلقان وعود رنانة، ولكنهما يحولان الوعود على أرض الواقع فى صورة إنجازات ملموسة يراها الجميع مهما بلغت التحديات أو الصعوبات.

وأوضح وزير الطاقة السعودى، أننا لا يجب أن نقلل من قدراتنا وتجربتنا فى تحويل الأحلام إلى حقيقة ملموسة، لافتا إلى أن السعودية لديها رؤية 2030.