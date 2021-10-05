وفاة المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض

توفي صباح اليوم المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، وسوف تشيع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يشار إلى أن المستشار هشام أبو علم كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم سابقا، وكان عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة أثناء فترة تولي المستشار أحمد الزند رئاسته.

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