خسائر بالمليارات نتيجة تعطل فيسبوك.. تعرف على أسباب انقطاع الـ 6 ساعات

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لمدة 6 ساعات، ظلت الحياة منقطعة على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيس بوك الأمر الذى دفع الكثير من المواطنين اللجوء إلى التطبيقات البديلة.

دوت الخليج

تعرف على أسباب انقطاع الفيس بوك الـ 6 ساعات

ووفقًا لما أشار إليه جراهام كومينج، كبير مسؤولي التكنولوجيا فى كلاودفير، فإن السبب وراء ذلك الانقطاع كان على الأرجح نتيجة خوادم فيسبوك التى تسمح للأشخاص بالاتصال بمواقعها مثل إنستجرام وواتس آب.

أسباب تعطل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

هذا وعلق أيضًا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على الأمر مؤكدًا أن مستخدمي خدمات الإنترنت واجهوا عطلًا مفاجئًا وانقطاع بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام) وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

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كما أشار إلى أن شركة فيسبوك تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث نتيجة لأعطال فى الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم وجار العمل على حلها، حيث تسبب العطل فى مواجهة المستخدمين لمشكلات فى فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس دولة بعينها.