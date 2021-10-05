/654457/مدبولي-توجيهات-من-الرئيس-بتقديم-كل-الدعم-الممكن-للبنان-الشقيق-لا-سيما-في-هذه-المرحلة-الدقيقة-التي-يمر-بها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني. وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى القاهرة.

دوت الخليج

مدبولي: توجيهات من الرئيس بتقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة أخيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني أنه حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديرًا للدور المحوريّ لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان.

مدبولي يلتقي برئيس وزراء لبنان

واستعرض "فياض" نتائج المباحثات، التي أجراها مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنقل الغاز المصري إلى لبنان؛ من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير اللبناني عن تقدير وشكر لبنان إلى مصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب الشقيقة الكبرى مصـــر للبنان وشعبها، مؤكداً تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.