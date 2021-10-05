الرئيس عبد الفتـاح السيسى يضـع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

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بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة

دوت الخليج

الرئيس عبد الفتـاح السيسى يضـع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول

كما يرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

تجدر الإشارة إلى أنه فى السادس من أكتوبر 1973، قد شنت مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973، حرب وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام).

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وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري. بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.