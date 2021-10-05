«اختلال عجلة القيادة»..مصرع وإصابة 11شخصاً على طريق سوهاج البحر الأحمر

/654450/اختلال-عجلة-القيادةمصرع-وإصابة-11شخصا على-طريق-سوهاج-البحر-الأحمر
«نزيف على الأسفلت ».. شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 110 اتجاه البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حادث مأسوي في انقلاب سيارة سوزوكي، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى سوهاج العام والمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 11شخصاً على طريق سوهاج البحر الأحمر
تفاصيل الحادث
ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.
اختلت عجلة القيادة
وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 110 اتجاه البحر الأحمر، أتضح أنه أثناء سير السيارة «سوزوكى» قيادة المدعو «طارق ح ا ف» 26 سنة سائق ويقيم دائرة طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده ما إدى لانقلابها على جانب الطريق.
المصابين:-
مما نتج عن الحادث وفاة المدعو ياسر ع ز ف، يبلغ من العمر 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإصابة كل من قائد السيارة " بكسر بعظام الأيمن وسعد ا ع ف 31 سنة عامل « بإشتباه كسر بالحوض» وتوحه ا ل م، يبلغ من العمر 42 سنة ربة منزل «باشتباه كسر بفقرات الظهر» وصابرين خ ا ف، يبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل «بإشتباه كسر بالحوض» وغادة خ ا ف 17 سنة لا تعمل، «بجرح متهتك بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر»، وندي ع ز ف 17 سنة طالبة «اشتباه خلع بالكتف الأيسر»، والطفل محمد ي ع ز «بكسر بالساق اليسري»، والطفل محمد ا خ ف 5 سنوات «اشتباه كسر بالجمجمة وعظام الوجه»، وأمل م ا ع 24 سنة ربة منزل «اشتباه كسر بعظام الفك العلوي ومفصل الفك»، والطفلة فرحة ج ا ف 11 سنة تلميذه، «اشتباه كسر بعظام الجمجمة والوجه»، من مستقلي السيارة وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة قسم طهطا.
وعلى الفور تم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي والمصابين لمستشفى سوهاج العام الجامعى وبسؤال قائد السيارة والمصاب الثاني بمضمون ما تقدم أفادا بأنهم كانوا فـي طريقهم لمحافظة البحر الأحمر تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
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