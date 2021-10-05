محملاً بالهدايا..صلاح يصل إلي القاهرة إستعداداً لمواجهة ليبيا

/654451/محملا-بالهداياصلاح-يصل-إلي-القاهرة-إستعدادا-لمواجهة-ليبيا

وصل الفرعون المصري محمد صلاح إلي الأراضي المصرية قادماً من إنجلترا, إستعداداً للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني في الأسكندرية ومواجهة المنتخب الليبي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكعادة الفرعون محمد صلاح فقد أتي إلي القاهرة محملاً ببعض الهدايا والتيشيرتات الخاصة بة لزملائة اللاعبين في المنتخب الوطني بناءاً علي طلب اللاعبين لة.

ووصل محمد صلاح إلي القاهرة بعد مشاركتة مع نادية ليفربول الإنجليزي أمام منشستر سيتي والتي إنتهت بنتيجة التعادل السلبي بهدفين لكل فريق.

وساهم صلاح في هدفي فريقة ليفربول حيث قام بصناعة الهدف الأول للسنغالي ساديو ماني بجانب تسجيلة للهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لدفاعات المان سيتي.

كارلوس كيروش

ومن جانبة تحدث كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن تواجد محمد صلاح قائلاً: لن نتحدث عن شخص بعينة داخل المنتخب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” أحترم محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن المنتخب يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ويجب أن نتكاتف من أجل تحقيق النجاح خلال الفترة القادمة”.

وزاد” عندما توليت تدريب منتخب مصر، ومن بعدها أدعم وأشجع كل شئ خاص وله علاقة بمصر والكرة المصرية وأنا سعيد للوصول لهذا الشعور”.

وأكمل” منتخب مصر محظوظ بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين وسيكون لهم إفادة كبيرة خلال الفترة القادمة، والأهم هو تحقيق حلم المصريين بالتواجد في كأس العالم”.

وواصل” منتخب ليبيا قوي ومنظم، ولكننا نستطيع التعامل مع الأمر ونحترمهم داخل أرض الملعب من أجل الوصول لمبتغانا والفوز بالمباراة القادمة في مصر قبل الذهاب إلى ليبيا”.

مباراة مصر وليبيا

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” لا أفكر في تصدر ليبيا للمجموعة، والحديث عن الحسابات يجب أن يتم الحديث عنها من جانب العلماء والمهندسين”.

وزاد” الحسابات غير منطقية في كرة القدم، وهذه اللعبة لا تعترف سوى بالإجتهاد وتحقيق النتائج الإيجابية”.

وأردف” لم نقوم بالتجهيز الكافي لمبارتي ليبيا لأننا تواجدنا لمدة 5 أيام فقط وهذا الأمر صعب للغاية، ولكن بدعم الجماهير المصرية نستطيع الفوز بالمباراة”.