/654458/انطلاق-أولى-جلسات-دور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-الشيوخ-وغدا-انتخابات-اللجان-النوعية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق،كأولى جلسات دور الانعقاد الثانى بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث من المنتظر أن تشهد الجلسة لاعلان قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول وأيضا وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الاول، فيما ناشد الأمين العام المستشار محمود عتمان الأعضاء بالإلتزام بتدابير كورونا وعدم خلع الكمامة.

دوت الخليج

ومن المنتظر أيضا أن يعقد المجلس جلسة غدا الأربعاء تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة،على أن تجرى الانتخابات للجان النوعية. ويتم اختيار ممثلى الهيئات البرلمانية وتشكيل لجنة القيم .

جولة موقع دوت الخليج بمجلس الشيوخ

وكان موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، قد أجرى جولة بأروقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوها عبد الرازق وذلك لرصد الاستعدادات الخاصة بانطلاقة دور الانعقاد الثانى بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأعضاء من أجل الانعقاد صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 إكتوبر.

الجولة التى قام بها الزميل مصطفى الشربينى، المحرر البرلمانى بموقع دوت الخليج، رصدت جهود متواصلة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشارمحمود عتمان، لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الأعضاء، وخاصة على مستوى الإجراءات والتدابير الإحترازية من فيروس كورونا، والتنسيق بشأن حصول جميع موظفى المجلس على لقاح كورونا فى ضوء التطعيم القائم لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

الاستعدادت شهدت أيضا أعمال للتنظيف وللصيانة ورفع الكفاءة سواء للممرات الداخلية أو البهو بجانب مقرات اللجان النوعية وأيضا للقاعة الرئيسية التى شهدت إرشادات بشأن تحقيق التباعد الإجتماعى وعدم الزحام وأيضا الإلتزام بإرتداء الكمامة حرصا على صحة وسلامة العاملين والنواب .