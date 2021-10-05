/654461/رئيس-سياحة-النواب-ذكرى-انتصارات-حرب-أكتوبر-علامة-مضيئة-فى-تاريخ-مصر-والعالم-العربى

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر العظيم .

دوت الخليج

وقالت النائبة نورا في بيان لها أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى ، تلك الذكرى الـ 48 لهذا النصر العظيم الذى حققته قواتنا المسلحة الباسلة وصنعت إعجازًا فى التنفيذ والتخطيط فعبروا مانعاً مائياً من أقوى الموانع وغيروا مجرى التاريخ، وارتفعت كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصرى فى اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائماً عالية خفاقة.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وأضافت رئيس سياحة النواب أن نصر أكتوبر ملحمة وطنية أظهرت مدى بسالة الجندي المصري، في الدفاع عن أرضه، والتي وقف جميع دول العالم طويلًا أمام التاريخ العسكري المشرف الذي سطرته قواتنا المسلحة الباسلة بأحرف من ذهب ، وقدمت ولا زالت تقدم نموذجاً قوياً في الحفاظ على أرض الوطن في معركة 73، ونجحت في استعادة الأراضي المصرية بالكامل بالدم والعرق والجهد، من أجل رفع راية النصر .

ووجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة التحية إلى أبطال القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل أمنه واستقراره .ط