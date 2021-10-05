«سرقوا خزينة إحدى شركات التأمين»..القبض على عاطلين في الإسماعيلية

/654462/سرقوا-خزينة-إحدى-شركات-التأمينالقبض-على-عاطلين-في-الإسماعيلية

نجح رجال مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، رئيس المباحث، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي سرق خزينة إحدى شركات التأمين بدائرة القسم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي سرق خزينة إحدى شركات التأمين

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بتعرض شركة تأمين للسرقة وقيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي من الخزينة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكليل مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد محمد الطنيخي، رئيس مباحث المديرية، لسرعة تحديد المتهمين وضبطهم وضبط المبلغ المالي وإعادته، لما تمثله الواقعة من خطورة على الأمن العام.

أعترافات المتهمين

وبمواجهه المتهمين أمام رجال المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالي والآلة الحديدية المستخدمة في كسر الخزينة لسرقة المبلغ.

وأكدت التحريات إلى أن المتهمين هما «كريم.م»، وشهرته «فونيا»، مسجل سرقات و«أحمد.م»، وشهرته «الفرشوطي»، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة مواسير مياه خاصة بأحد مشروعات تطوير شبكات المياه بالمنازل بمدينة نصر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام «سائق، 3 عمال، مقيمين جميعهم بمحافظة الجيزة» بسرقة عدد من مواسير المياه الخاصة بأحد المشروعات المنوط بها تطوير شبكات المياه بالمنازل بدائرة القسم باستخدام سيارة نقل.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل بيضاء اللون «ملك وقيادة أحدهم»، محمل عليها «9 مواسير مياه خاصة بإحدى شركات المياه بالقاهرة».

«بأسلوب المغافلة»

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بسرقة المضبوطات «بأسلوب المغافلة» كما أمكن التوصل إلى أحد مسئولي الشركة المشار إليها، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.