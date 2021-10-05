/654464/مرثا-محروس-في-الذكرى-48-لانتصارات-اكتوبر-تحية-لمن-صنع-هذا-التاريخ-المشرف بدماءه للحفاظ-على-أرضه

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها في الذكرى ال٤٨ لحرب أكتوبر، مهنئة الشعب المصري بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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وقالت مرثا محروس لولا كان المصريين صفا واحدا ما كان هذا الانتصار العظيم الذي يشهد له العالم ولا يزال له تأثيرا في النفوس كما وجهت تهنئة خاصة وتحية للجندي المصري، قائلة:” تحية إلي الذي صنع تاريخ انتصارا لمصر كتبه الشهداء بدمائهم ليكن تاريخا مشرفا لوطنهم يفتخر به كل جيل”.

مرثا محروس” تحية للقوات المسلحة المصرية لسعيها في الحفاظ علي عقيدة الجيش المصري

ووجهت أيضا تحية للقوات المسلحة المصرية علي دورها القوي وسعيها الدائم للحفاظ علي عقيدة الجيش المصري الذي لا يقهر واصفة:” جيش مصر أنه ذاته خط بارليف الأمان الذي يقف علي حدود مصر ضد أي تهديدات أو خطر”.

مرثا محروس: توالى الانجازات في عهد الرئيس السيسي

وأضافت موضحة أن إنتصار حرب أكتوبر لم يكن علي أرض المعركة فقط فلا يجب أن نقتصر تكريمنا للجيش المصري في هذا اليوم بل علينا أن نقف لهم دائما تقديرا لما يبذلوه علي حدود الوطن من مواجهة أي تنظيم إرهابي يستهدف الأمن القومي لمصر.

واستكملت أن الإنتصارات سوف تتحقق أضعاف ماهي عليه في صورة إنجازات علي أرض الواقع بقيادة رئيسنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يشكل الإستقرار الأمني لمصر والمصريين ..واخيرا دعت الله بأن يحفظ مصروشعبها”.