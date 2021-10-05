/654472/مجلس-الشيوخ-يرفض-3-طلبات-رفع-حصانة-عن-النواب

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.

دوت الخليج جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول. وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول. مجلس الشيوخ يرفض 3 طلبات رفع حصانة عن النواب وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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