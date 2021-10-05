صور.. جولة من المساء حتى الصباح لمحافظ الجيزة فى العمرانية

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد أعمال رصف وتطوير عدد من متفرعات شارع الأهرام، حيث تابع ميدانياً أعمال وضع الطبقة الأسفلتية مساء أمس بشارع ناصر الثورة بحى العمرانية، والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، باعتباره أحد المتفرعات الهامة لشارع الأهرام، ويربط بين شارعى الأهرام والملك فيصل.





ووجه المحافظ الشركة المنفذة بإجراء أعمال الرصف وفقاً لأعلى المعايير مع مراعاة إنشاء بالوعات صرف أمطاربالشارع، مؤكداً على رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية، والتأكد من الإلتزام بالمعايير المحددة مع إجراء التنسيق العام لأرصفة المشاة بمسار الطريق. كما اطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطه بشارعى شكرى والظافر المتفرعين من شارع الأهرام، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع عبد الرحمن حسنى، المتفرع من شارع ناصر الثورة. وفى نفس الإطار تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع هيئة التدريس بحى بولاق الدكرور، والذى تم البدء فى وضع طبقه الدقشوم به تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير.

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