وأقيم الحفل هذا العام بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسؤولين وفرق عمل من الجانبين.
وكان قد تقدم للاشتراك فى الأولمبياد هذا العام 4.646 من طلاب المدارس، تم اختيارهم من خلال مسابقة القندس المصرى.
وتم اختيار أفضل 300 طالب للمشاركة فى البرنامج التدريبى للإعداد للأولمبياد والذى قدمته وزارة الاتصالات.
وساهمت وزارة الشباب والرياضة فى نشر المسابقة فى مراكز الشباب والأندية بالمحافظات.
وشارك فى الأولمبياد طلاب من 24 محافظة وتأهل للمسابقة النهائية 100 مشترك، منهم 22 فتاة.
جدير بالذكر أنه فى عام 2003، أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة لتنظيم الأولمبياد المصرى للمعلوماتية بهدف تدريب طلاب المدارس المصريين وتأهيلهم للمشاركة فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
والأولمبياد الدولى للمعلوماتية هو أكبر وأهم مسابقة فى مجال البرمجة والخوارزميات لطلاب المدارس. وتحرص الوزارة كل عام على إعداد فريق مصرى للمشاركة فى هذه الحدث.
وبلغ مجموع الميداليات التى حصل عليها الطلاب المصريون فى الأولمبياد الدولى 25 ميدالية، منهم 19 برونزية وستة فضية. هذا ومن المقرر أن تستضيف مصر المسابقة الدولية فى عام 2024 للمرة الثانية، بعد استضافتها لها للمرة الأولى فى عام 2008.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام فعاليات الأولمبياد المصرى للمعلوماتية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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