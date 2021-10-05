اختتام فعاليات الأولمبياد المصرى للمعلوماتية 2021

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الحفل الختامى لفعاليات النسخة الرابعة عشر من الأولمبياد المصرى للمعلوماتية.





وأقيم الحفل هذا العام بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسؤولين وفرق عمل من الجانبين.

وكان قد تقدم للاشتراك فى الأولمبياد هذا العام 4.646 من طلاب المدارس، تم اختيارهم من خلال مسابقة القندس المصرى.

وتم اختيار أفضل 300 طالب للمشاركة فى البرنامج التدريبى للإعداد للأولمبياد والذى قدمته وزارة الاتصالات.

وساهمت وزارة الشباب والرياضة فى نشر المسابقة فى مراكز الشباب والأندية بالمحافظات.

وشارك فى الأولمبياد طلاب من 24 محافظة وتأهل للمسابقة النهائية 100 مشترك، منهم 22 فتاة.

جدير بالذكر أنه فى عام 2003، أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة لتنظيم الأولمبياد المصرى للمعلوماتية بهدف تدريب طلاب المدارس المصريين وتأهيلهم للمشاركة فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

والأولمبياد الدولى للمعلوماتية هو أكبر وأهم مسابقة فى مجال البرمجة والخوارزميات لطلاب المدارس. وتحرص الوزارة كل عام على إعداد فريق مصرى للمشاركة فى هذه الحدث.

وبلغ مجموع الميداليات التى حصل عليها الطلاب المصريون فى الأولمبياد الدولى 25 ميدالية، منهم 19 برونزية وستة فضية. هذا ومن المقرر أن تستضيف مصر المسابقة الدولية فى عام 2024 للمرة الثانية، بعد استضافتها لها للمرة الأولى فى عام 2008.