صور.. توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمى والمجلس الثقافى البريطانى

جدة - نرمين السيد -

وأكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا فى المجالات كافة، خصوصا التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيدا بنجاح برنامج منح "نيوتن مشرفة" وغيره من البرامج العلمية كنماذج ناجحة للتعاون بين البلدين.



وأشار عبدالغفار إلى حرص الوزارة على بناء قدرات الباحثين وتعزيز مهاراتهم البحثية والاتصالية والمهنية، لافتا إلى أهمية هذا البرنامج لتضمنه عددا من المهارات الهامة للباحثين، والتى يحتاجونها لشق طريقهم فى مجالات العلوم المختلفة وتطبيقاتها.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار التعاون المصرى البريطانى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وهى علاقات تاريخية، تدرك حكومتا مصر والمملكة المتحدة أهميتها وتميزها، وتحرصان على زيادتها ومضاعفتها، بما يحقق صالح الشعبين والبلدين الصديقين.



وأشاد السفير البريطانى بتوقيع مذكرة التفاهم وإطلاق البرنامج التدريبى لتنمية قدرات ومهارات الباحثين، مشيرا إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتزامن فى 6 دول هى "مصر، المغرب، البرازيل، تايلاند، فيتنام، بنجلاديش"، مؤكدا أن التعليم يعد محورا أساسيا فى التعاون بين مصر وبريطانيا، لافتا إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين فى تنفيذ المشروعات العلمية والتعليمية، مشيرا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الباحثين فى مجال توصيل العلوم، مشيرا إلى أهمية امتلاك المهارات الاتصالية فى مجال البحث العلمى، لأنها تسهم فى تعزيز النشر فى المجلات الدولية، والحصول على تمويل الهيئات الدولية، وتعزيز التعاون العلمى معها، والتمثيل الفعال للمؤسسات البحثية فى المؤتمرات الدولية، والترويج للأبحاث فى الأوساط العلمية الدولية، لافتا إلى أنه سيتم اختيار 60 باحثا مصريا من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية للمشاركة فى البرنامج.

وأكدت إليزابيث وايت مدير المجلس البريطانى أن هذا البرنامج التدريبى يعد أحدث برنامج فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين المجلس وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية؛ لدعم تدريب الباحثين فى بداية حياتهم المهنية، مشيرة إلى حاجة الباحثين إلى المهارات الاتصالية التى تساعدهم فى عرض أبحاثهم بفعالية للجمهور، مؤكدة التزام المجلس بمواصلة التعاون مع الأكاديمية لتحقيق أهداف البرنامج المنشودة.

وقع الاتفاقية عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، وعن المجلس الثقافى البريطانى، وإليزابيث وايت مدير المجلس.



شهد مراسم التوقيع د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق برنامج تدريبى للباحثين المصريين، يتضمن سلسلة من المناهج التفاعلية يقدمها عدد من المدربين البريطانيين، لتطوير مهارات الباحثين الاتصالية والمهنية، باستخدام اللغة الإنجليزية فى السياقات الدولية، وإكسابهم القدرة على عرض أبحاثهم بأساليب مهنية وأكاديمية فعالة، وإيصال فكرتها بالشكل الأمثل للجمهور.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام المجلس البريطانى بالتخطيط والترويج للبرنامج، من خلال التواصل مع فريق البرنامج فى بريطانيا، ومع الباحثين المشتركين بالبرنامج من مصر، وتمويل 6 ورش عمل افتراضية للبرنامج، ودعمها بالخدمات اللوجستية اللازمة، وتوفير مدربى الورش والمحتويات الإلكترونية، والمواد الترويجية والدعائية، والمشاركة فى التغطية الإعلامية للبرنامج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

كما تنص مذكرة التفاهم أيضا على قيام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالترويج للبرنامج من خلال مكاتب TICO-GICO بالجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، والترويج إلكترونيا من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالبرنامج لدى جهات الاتصال بقاعدة برامج الأكاديمية، والتعاون مع المجلس البريطانى فى تحديد معايير الاختيار بالبرنامج، فضلا عن التأكد من تنفيذ أنشطة متابعة من قبل المشاركين فى ورش العمل فى معاهدهم وجامعاتهم، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الورش الأصلية.