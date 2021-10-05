وزيرة البيئة: مواجهة التحديات المناخية يخلق مناخا جاذبا للاستثمار

جدة - نرمين السيد - اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال جلسة "الاستثمار فى التحول الأخضر.. نظرة متوسطية" على هامش الاجتماع الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط والذى استضافته مصر أمس.





وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، عن سبل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات المناخ والتحديات التى تواجه ذلك، موضحة أن تطبيق نظام التمويل العام يمكن أن يكون ضمانة تشجع القطاع الخاص على المشاركة، وأيضا النظر لآليات السوق وأهمها متغيرات العرض والطلب، فعند مواجهة أى تحدى مناخى نحتاج ثقافة تحفيز آليات العرض والطلب بالسوق والعمل على تغيير المناخ الداعم وجذب القطاع الخاص.

وقالت وزيرة البيئة: "نحن نحتاج إلى أفكار لمساعدة الدول على تطوير خطط التكيف الخاصة بها، أما تمويل تلك الخطط فصندوق المناخ الأخضر مطالب به"، مشيرة إلى أهمية جذب الاستثمار فى مجال التكيف والذى يواجه تحدى كونه غير جاذب للقطاعين البنكى والخاص لتمويله، وغير محفز لمتغيرات العرض والطلب بالسوق.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لوضع ملف تمويل المناخ على طاولة القادة فى اجتماعات مؤتمر المناخ القادم COP26 بجلاسكو، وأن مصر كشريك مع المملكة المتحدة فى تحالف التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية ستدفع بقوة هذا الملف للوصول لإجراءات فعلية قابلة للتنفيذ، ودعت المشاركين فى اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط للبحث عن أفكار أخرى ملهمة للإسراع بخطوات جذب الاستثمارات والشركاء والقطاع الخاص فى مواجهة تحدى المناخ خاصة فى ظل السعى لمنطقة متوسط خضراء.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن حصول الدول على تمويل مستدام للمناخ يتطلب النظر إلى آليات السوق والمناخ الداعم والفجوات فى السياسات وتحديد للأولويات والاحتياجات، والبحث عن التمويل طويل الأجل.