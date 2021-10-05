وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعة طريقنا الوحيد وللأجيال القادمة

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجلسة الجانبية الخاصة بالتنوع البيولوجى واستعادة النظم البيئية وحماية الغذاء جوهر التحول نحو الاقتصاد الدائرى والأزرق، وذلك على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط بحضور خبراء التنوع البيولوجى والبيئة والغذاء من مصر والعالم.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.

وأضافت الوزيرة، أن طريقنا لتحقيق هذا التناغم يكمن فى دعم التعاون والتناغم والتآزر بين اتفاقيات ريو الثالثة الخاصة بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ وتدهور الأراضى بما يحقق الاستدامة البيئية بالنظر إليها كنهج عالمى متكامل فيحقق حماية البيئة مع إيجاد أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم العمل البيئى بصورة متكاملة، مشيرة إلى أهمية مناقشة قضايا الاستثمار الأخضر والتنوع البيولوجى وكيف سيتم تنفيذ إطار عمل التنوع البيولوجى فيما بعد 2020 كأحد أهم وأصعب التحديات التى تواجه العالم الآن فى ظل جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر، إلى نجاح مصر فى الوصول إلى اتفاق عالمى حول إطار عمل التنوع البيولوجى بعد 2020 من خلال الاتصالات المرئية للتغلب على التحديات العالمية الراهنة على أن يتم اعتماد إطار العمل هذا فى يناير القادم والإعداد للمرحلة الثانية، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة المؤتمر الى دولة الصين فى دورته الخامسة عشر بنهاية أكتوبر الجارى.

وقالت فؤاد، إن إطار عمل التنوع البيولوجى ما بعد 2020 يركز على تضمين كل أوجه الممارسات غير المستدامة للتنوع البيولوجى وسبل التغلب عليها بما يضمن التحول الى معايير الاستدامة وتفعيل أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال تحديد مجموعة من الأهداف الواضحة المحددة والقابلة للقياس و التنفيذ فى ظل الظروف المحلية لكل دولة.

وأعربت رئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر عن شكرها وامتنانها لكل الخبراء والمفاوضين فى مجموعة الأطراف للاتفاقية لما بذلوه من جهود للوصول لإطار عمل التنوع البيولوجى فيما بعد 2020 فى ظل تحديات استثنائية عاشها العالم إثر انتشار جائحة كورونا.