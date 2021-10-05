مجلس الشيوخ يرفع جلسته العامة.. ويعود غدا للانعقاد

جدة - نرمين السيد - وفتح رئيس مجلس الشيوخ باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدًا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، رفض مجلس الشيوخ، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.
وشهد انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.
وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول.
وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحى، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، باختياره ضمن المعنيين فى مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحى للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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