الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

جدة - نرمين السيد - القرار الجمهورى رقم 443 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة رويال بمصر. القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة بدر بأسيوط. القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.

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