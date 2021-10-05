الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وجمال عبد الناصر...

قام الرئيس عبد الفتـاح السيسى، بوضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ترأس عقب ذلك اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

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