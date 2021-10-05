وزير الرى: البدء في إزالة ٣٠٠٠ حالة تعدى على مجرى فرع رشيد...

- بتعاون كبير مع وزارة الداخليه والجهات المعنيه .. أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية والرى

- إزالة ٥٦٨ حالة تعدى بالأمس ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن

- الاعداد لحملة كبرى لإزالة ٧٠٠ تعدى على مجرى فرع دمياط

- عبد العاطى : الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات للوصول الى "نيل بلا تعديات"

تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر .. بدأ بالأمس تنفيذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية والرى بهدف إستعادة المجرى المائى لفرع رشيد لحالته الطبيعية والتى تأثرت نتيجة للمخالفات الواقعة عليه.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على ٣٠٠٠ حالة تعدى على مجرى فرع رشيد خلال ١٠ أيام ، وقد تم بالفعل ازالة ٥٦٨ حالة تعدى بالأمس ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن ، وتنوعت التعديات التى تم إزالتها بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات (الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ).

وأشار الدكتور عبد العاطى أن أعمال الازالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية ، وقامت وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعدات اللازمة للازالات ، مشيراً الى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لازالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية.

كما أضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم رصد عدد ٧٠٠ تعدى على فرع دمياط ، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات في القريب العاجل.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.