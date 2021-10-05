السكة الحديد : تعديل تركيب وإختصار مسير وإلغاء عدد من القطارات لإستكمال...

في إطار حرص الهيئة بشأن تحديث وتطوير كافة مرافقها ونظرا لفك إرتباط برج شمال القاهرة ضمن خطة تطوير وتحديث نظم الاشارات وتجديد السكك وأرصفة منوف بمحط القاهرة ، فقد تقررتعديل تركيب وإلغاء بعض القطارات وإختصار مسير البعض الأخر بمحطة شبرا الخيمة وذلك بصفة مؤقتة ولحين الإنتهاء من أعمال التطوير . إعتبارا من 6/10/2021. اولا: القطارات التي سيتم إختصارها بمحطة شبرا . أرقام558/535/530/539/538/543/124/549/548/557/550/123وإختصار قطارى 540/547 بمنوف . ثانيا : القطارات الملغاه أرقام512/529/122/545/546/563. ثالثا : القطارات التي يتم وصولها علي أرصفة محطة الشرق أرقام554/537/532/553/534/551/544/121/552/561/818/835. رابعا : قيام ووصول قطارى 118/ 119 بأرصفة بحري. خامساً : تعديل تركيب إعتباراً من يوم 6/10/2021 يتم تعديل تركيب قطار 1915سياحى القاهرة/المنصورة ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف اسبانى و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالى . وإعتباراً من يوم 9/10/2021 يتم تعديل تركيب قطار 1914 سياحى المنصورة /القاهرة ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف اسبانى و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالى . إعتباراً من يوم 6/10/2021 تعديل تركيب قطارى 941/966 سياحى القاهرة /دمياط والعكس ليكون تركيبه عربتين ثانية مكيف اسبانى و7 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالى . والهيئة تشكر جمهور الركاب علي حسن تعاونهم .

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