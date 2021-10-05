الرئيس السيسى يصدر قراران جمهوريان بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهدين للبحوث

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسى. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات. كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 409 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

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