مدبولى يصدر قرارا بإنشاء هيئة قومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية

نشرت الجريدة الرسمية، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من بينها إنشاء هيئة قومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية واعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية والمسند تنفيذه لإدارة الأشغال العسكرية من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء.

وتضمنت القرارات أيضا الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة لمرور 75 عاما على إنشائه، والموافقة على ضم اللواء ياسر محمد عطية إلى عضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية " قطاع الإعلام والعلاقات".

وشملت القرارات أيضا إصدار النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.