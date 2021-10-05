الاشتباه فى جسم غريب بجامعة القاهرة.. والحماية المدنية: ليست قنبلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالاشتباه فى جسم غريب أمام مبنى إحدى الكليات داخل حرم جامعة القاهرة. على الفور انتقلت قوات الحماية المدينة إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى وبالفحص تم العثور على حقيبة متروكة وتبين سلبية البلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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