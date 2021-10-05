الحماية المدنية: الجسم الغريب أمام جامعة القاهرة ليست قنبلة

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاشتباه فى جسم غريب أمام مبنى إحدى الكليات داخل حرم جامعة القاهرة

الحماية المدينة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى وبالفحص والأنتقال تم العثور على حقيبة متروكة وأتضح سلبية البلاغ، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر لقيت سيدة مصرعها، إثر اصطدام قطار القاهرة أسوان بها خلال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بدائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوفاة سيدة اصطدم بها قطار بدائرة القسم وتم نقلها إلي مستشفى جثة هامدة ولم تتوقف حركة سير القطارات.

شريط السكة الحديد

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، باصطدام قطار بسيدة ووفاتها بناحية دائرة قسم أول سوهاج، وأتضح أنه أثناء مرور القطار أسوان – القاهرة اصطدم بالمدعوة «نورا ا م» 39 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها.