/654474/رئيس-مجلس-الشيوخ-يعلن-فتح-باب-تعديل-رغبات-الإنضمام-للجان-والانتخابات-غدا

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن فتح باب تعديل رغبات الإنضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا

دوت الخليج وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ألقى كلمة خلال الجلسة الإفتتاحيية لدور الإنعقاد الثانى للمجلس، اليوم الثلاثاء. جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول. رئيس مجلس الشيوخ يعلن فتح باب تعديل رغبات الإنضمام للجان حتى الثانية من عصر اليوم وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول. وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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