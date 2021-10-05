/654475/تسليم-23-كشك-و-تركيب-50-عداد-مياه-بـ-3-مراكز-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تسليم 23 كشك و تركيب 50 عداد مياه واقامة معرض أثاث منزلى بـ 3 مراكز بالبحيرة

مشيراً إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، تحت إشراف الوحدات المحلية ومديرية التضامن الإجتماعي.

هذا وأشار أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم تسليم ٢٣ مشروع الكشك لعدد ٢٣ اسره من مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة بمبلغ ٤٦٠ ألف جنيه جنيه، كما تم تركيب ٥٠ عداد مياه بالقرى الأكثر احتياجا بمركز أبو المطامير التالته منحل والرابعة بذور والمهديه وال ١٩ لحوم.

دوت الخليج

كما تم عمل ٣٠ عملية مياه بيضاء للأسر الاولى بالرعاية و إقامة معرض اثاث منزلى وأجهزة كهربائية وملابس بقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم .

محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة .

كما يتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي وأبناء البحيرة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات والتضحية والفداء .