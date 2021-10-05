«الإتجار بالنقد الأجنبي»..القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع بالقاهرة

/654477/الإتجار-بالنقد-الأجنبيالقبض-على شخصين-لقيامهما-بممارسة-نشاط-غير-مشروع-بالقاهرة

نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي

تفاصيل الواقعة

أشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية»، و«يعملان بمحل لتجارة الأقمشة بالقاهرة» بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون.

محلية وأجنبية

وبعد تقنين كافة الإجراءات الفانونية اللازمة تم ضبطهما بالمحل المشار إليه حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وفي سياق أخر نجح رجال مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، رئيس المباحث، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي سرق خزينة إحدى شركات التأمين بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بتعرض شركة تأمين للسرقة وقيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي من الخزينة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكليل مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد محمد الطنيخي، رئيس مباحث المديرية، لسرعة تحديد المتهمين وضبطهم وضبط المبلغ المالي وإعادته، لما تمثله الواقعة من خطورة على الأمن العام.

أعترافات المتهمين

وبمواجهه المتهمين أمام رجال المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالي والآلة الحديدية المستخدمة في كسر الخزينة لسرقة المبلغ.

وأكدت التحريات إلى أن المتهمين هما «كريم.م»، وشهرته «فونيا»، مسجل سرقات و«أحمد.م»، وشهرته «الفرشوطي»، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.