رحيم سترلينج على أعتاب برشلونة.. تفاصيل

رحب الدولى الإنجليزى رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتى بفكرة اللعب لنادى برشلونة الإسبانى، خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن رحيم سترلينج يرغب في الأنتقال إلي برشلونة وأعطى اللاعب موافقته بالفعل على ارتداء قميص البلوجرانا فى الشتاء القادم.

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.