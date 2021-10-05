كيروش يوجة رسالة للاعبين:الطريقة الوحيدة للنجاح هي التفكير في الفوز

/654479/كيروش-يوجة-رسالة-للاعبينالطريقة-الوحيدة-للنجاح-هي-التفكير-في-الفوز

يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة المنتخب الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر موجهاً رسالة إلي اللاعبين قائلاً: "الطريقة الوحيدة من التي يمكن أن نضمن بها النجاح، هي التصميم على أن نكون أفضل وأقوى وبالتفكير في الفوز".

ويخوض البرتغالي كارلوس كيروش المباراة الرسمية الأولي لة مع الفراعنة أمام المنتخب الليبي والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة علي أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وعقد كيروش مؤتمراً صحفياً مساء أمس الإثنين للحديث عن إستعدادات الفراعنة لهذة المواجهة المرتقبة والمصيرية في مشوار المنتخب للوصول إلي كأس العالم.

كارلوس كيروش

وتحدث كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن تواجد محمد صلاح قائلاً: لن نتحدث عن شخص بعينة داخل المنتخب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” أحترم محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن المنتخب يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ويجب أن نتكاتف من أجل تحقيق النجاح خلال الفترة القادمة”.

وزاد” عندما توليت تدريب منتخب مصر، ومن بعدها أدعم وأشجع كل شئ خاص وله علاقة بمصر والكرة المصرية وأنا سعيد للوصول لهذا الشعور”.

وأكمل” منتخب مصر محظوظ بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين وسيكون لهم إفادة كبيرة خلال الفترة القادمة، والأهم هو تحقيق حلم المصريين بالتواجد في كأس العالم”.

وواصل” منتخب ليبيا قوي ومنظم، ولكننا نستطيع التعامل مع الأمر ونحترمهم داخل أرض الملعب من أجل الوصول لمبتغانا والفوز بالمباراة القادمة في مصر قبل الذهاب إلى ليبيا”.

مباراة مصر وليبيا

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” لا أفكر في تصدر ليبيا للمجموعة، والحديث عن الحسابات يجب أن يتم الحديث عنها من جانب العلماء والمهندسين”.

وزاد” الحسابات غير منطقية في كرة القدم، وهذه اللعبة لا تعترف سوى بالإجتهاد وتحقيق النتائج الإيجابية”.

وأردف” لم نقوم بالتجهيز الكافي لمبارتي ليبيا لأننا تواجدنا لمدة 5 أيام فقط وهذا الأمر صعب للغاية، ولكن بدعم الجماهير المصرية نستطيع الفوز بالمباراة”.