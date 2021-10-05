إيمي سمير غانم تشارك صورة لوالدتها دلال عبد العزيز بملابس الإحرام

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وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم رسالة خاصة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، أعرب خلالها عن حبها واشتياقها لها.

دوت الخليج يستعرض صورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بملابس الإحرام.

إيمي سمير غانم تعبر عن حبها لوالدتها

نشرت إيمي صورة الراحلة بملابس الإحرام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "بحبك" مع وضع إيموجي قلب باللون الأبيض.

ومن ثم انهالت التعليقات من نجوم الفن ومتابعيها داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتها ويلهمها الصبر والسلوان.

وسبق وأن جهت الفنانة إيمي سمير غانم في الساعات القليلة الماضية رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين الفنان القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، الذان لا يزال أبنائهم في مرحلة التعافي من فراقهم حتى الأن.

نجوم الوسط الفني يدعمون إيمي ودنيا سمير غانم بعد رحيل والديهما

وبعدما نشرت إيمي الرسالة بدقائق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، انهالت عليها التعليقات الداعمة لتحفيزهما على مقاومة الأزمة هي وشقيقتها، اذ أتت على النحو الأتي: “ربنا يطبطب علي قلوبكم انتي ودنيا، ويراضيهم في جنته ويطمنهم عليكوا"، وقالت النجمة هند صبرى: "ربنا يصبر قلبك حبيبتي ويرحمهم وحشونا جدا".

وقال النجم أكرم حسنى: "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبركم انتي ودنيا يا ايمي"، وكتب الفنان حمدى الميرغنى: "ربنا يصبركم يارب ويرحمهم ويجمعكم بهما في جنة الخلد إن شاء الله"، وكتبت الفنانة ليلى أحمد زاهر: "ربنا يصبرك ويقويكى حبيبتى ويرحمهم"، وقال الفنان أحمد السعدنى": "يا حبيبتي ربنا يصبرك ويرحمهم يا رب ربنا معاكي"، وكتب الفنان شريف رمزى: "ربنا يهون عليكي يا إيمي ويجمعنا بيهم في الجنة ان شاء لله ".

رسالة إيمي سمير غانم المؤثرة لوالديها

وكانت إيمي سمير غانم قد نشرت صورة لوالديها الراحيلين، وعلقت عليها، قائلة: “"كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول"، وأضافت: "وكل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد الله علي أي ابتلاء أنا راضيه".

دنيا سمير غانم تنهار بالبكاء أثناء استلام تكريم والديها الراحيلين

هذا وتصدرت دموع الفنانة دنيا سمير غانم عناوين المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم أمس الإثنين بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اذ أنه حرصت دنيا هذه المرة على حضور المهرجان وتسلم جائزة والديها الراحلين بنفسها.

وظهرت دنيا سمير غانم، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مرتدية اللون الأسود أي ملابس الحداد، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووفاة والدتها التي لحقته الفنانة دلال عبد العزيز، وأثناء تسلمها الجائزة انهارت دنيا في البكاء الأمر الذي انزعج له محبيها من الوسط الفني والجمهور.