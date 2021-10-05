/654481/استولوا-على-26-سبيكة-ذهب-القبض على-عاملين-في-القاهرة

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على عاملين بمحل ذهب بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهب وزنت 26 كيلو جرام، وتم إعادة المسروقات، في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاملين بمحل ذهب بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهب في الجمالية

الاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم، مـن عاملين بالمحل لقيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية، وزنت 26 كيلو جرام من إجمالي 52 سبيكة قاما باستلامها من مصنع لتسليمهم لشريكه.

إخفاء المسروقات

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالاستعانة بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

أعترفات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية ، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأعترف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل ملك المجني عليه وقيامه باستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجني عليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها ، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية «بدون لوحات معدنية، ملكه»، وبعد ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.