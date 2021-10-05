«الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني»..القبض على موظف بالجيزة

/654483/الاستيلاء-على-بيانات-الدفع-الإلكترونيالقبض-على موظف-بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على موظف بشركة مفروشات كاشير، لقيامه باستغلال عمله في الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني للعملاء، واستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على موظف لقيامه باستغلال عمله في الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني للعملاء

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلّغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، بتضررها من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكي في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، والاستيلاء منها على مبالغ مالية دون علمها.

مغافلة العملاء المترددين على الشركة

مما أسفرت جُهود البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، مُوظف كاشير بإحدى شركات المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث استغل المذكور طبيعة عمله وقيامه بـ مغافلة العملاء المترددين على الشركة محل عمله، والاستيلاء منهم بطريقة احتيالية على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم حال استخدامها، وعقب ذلك يقوم باستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، بمقر الشركة محل عمله، وبمُواجهته أمام رجال المباحث، أعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عاملين بمحل ذهب بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهب وزنت 26 كيلو جرام، وتم إعادة المسروقات، في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

الاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم، مـن عاملين بالمحل لقيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية، وزنت 26 كيلو جرام من إجمالي 52 سبيكة قاما باستلامها من مصنع لتسليمهم لشريكه.

إخفاء المسروقات

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالاستعانة بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.