رسمياً.. فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لمحمد أوناجم

/654486/رسميا-فيفا-يوافق-على-منح-الزمالك-البطاقة-الدولية-لمحمد-أوناجم

أكد أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك على حصول الفارس الأبيض على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالحصول على البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم جناح الفريق خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشدد مدير شئون اللاعبين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن الزمالك حصل اليوم على موافقة “فيفا” بالحصول على البطاقة الدولية لأوناجم للزمالك من الاتحاد المغربي لكرة القدم كي ينتهي النادي من إجراءات قيد اللاعب بالقائمة المحلية.

وكان الزمالك سبق وحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على قيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة من نادي الوداد المغربي.

موعد سفر بعثة الزمالك

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.