لينك تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.. الآن

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لينك تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، نرصد فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية تقليل الاغتراب بالنسبة للمرحلة الثالثة.
تقليل الاغتراب بالنسبة للمرحلة الثالثة، متاح فى الوقت الحالي بعدما تم إصدار نتيجة المرحلة الثالثة لمجيع طلاب الدور الثاني والطلاب الحاصلين على أقل من 55%.
دوت الخليج
لينك تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة
ويسعى الكثير من الطلاب التعرف على الطريقة التى من خلالها يمكن تقليل الاغتراب، خاصة هؤلاء الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب فى المرحلتين الأولى والثانية. ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التعليم العالي، فإن فتح مرحلة تقليل الاغتراب يتم عن طريق الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
هذا وكان الموقع الرسمي للتنسيق بالجامعات، قد أعلن فى وقت لاحق أنه تيسيرًا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلاك الطلاب فى المرحلتين الأولى والثانية.
كما يتم السماح للطلاب الذين تم ترشيحهم فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهم العالية أو الخاصة، ويمكنهم التحويل إلى أى من المعاهد.
تجدر الإشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد أجرت امتحانات الثانوية هذا العام فى ظل تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية، والتى منها الحفاظ على مسافات التباعد الاجتامعي، وأيضًا الالتزام بارتداء الكمامات، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
ونرصد فى السطور التالي، الطريقة التى من خلالها يمكن التحويل من كلية إلى أخرى، أو أيًا من المعاهد الذين دخلو ضمن المرحلة الثالثة.
خطوات تقليل الاغتراب فى المرحلة الثالثة
أولاً يلزم على الطالب الراغب فى تقليل الاغتراب، التحويل إلى المناظر فى إطار الحد الأدنى فى القطاع.
ثانيًا يجب على الطالب الالتزام بشروط التوزيع الجغرافي.
ثالثًا، التحويل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
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تجدر الإشارة إلى أنه من غير المسموح فى الوقت الحالي تقليل الاغتراب بالطريقة الورقية، بل يتم اتخاذ الأمر بالطريقة الإلكترونية، وذلك تفاديًا لعدم القبول، وذلك فى سياق التطبيق الإلكتروني الكامل لنظام التحويل فى مصر.
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