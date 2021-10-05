/654492/بحوزته-كمية-من-المواد-الغذائية-مجهولة-المصدر-القبض-على-صاحب-مصنع-حلويات-بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في القبض على صاحب مصنع لتصنيع الحلويات بالقاهرة لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على صاحب مصنع لتصنيع الحلويات بالقاهرة

المواد الغذائية مجهولة المصدر

أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مصنع حلويات كائن بدائرة القسم بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

خامات رديئة

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة أمكن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 700 كجم كلوكوز، و250 كجم سكر، و100 كجم فول سوداني، و700 كجم حلوى مصنعة معدة للبيع، بمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى، واستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عاملين بمحل ذهب بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهب وزنت 26 كيلو جرام، وتم إعادة المسروقات، في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

الاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم، مـن عاملين بالمحل لقيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية، وزنت 26 كيلو جرام من إجمالي 52 سبيكة قاما باستلامها من مصنع لتسليمهم لشريكه.

إخفاء المسروقات

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالاستعانة بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

أعترفات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية ، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأعترف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل ملك المجني عليه وقيامه باستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجني عليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها ، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية «بدون لوحات معدنية، ملكه»، وبعد ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات.