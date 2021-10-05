/654460/تنفيذا-لقرار-رئيـس-جمهـورية-إزالة-40-حالة-تعدي-على-حرم-النيل-والمجاري-المائية-بشبراخيت

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التصدي بكل حزم لكافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري والمصارف المائية وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها بالكامل ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تنفيذا لقرار رئيـس جمهـورية.. إزالة 40 حالة تعدي على على حرم النيل والمجاري المائية بشبراخيت

مشدداً على استمرار عمل تلك الحملات المكبرة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات واسترداد حق الشعب وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحید الحضري، بالتنسيق مع حماية النيل والري بتنفيذ حملة مكبرة امس الاثنين 4/10 أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدي على مساحة ۲۳۷۹ م ۲ بنطاق عدد من قرى المركز والصادر لها قرارات إزالة، وهي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومزروعات بنطاق قرى ( جزيرة نکلا، کفر عثمان، محلة بشر، محلتصا، كفر خضیر) وتستانف اليوم أعمال تنفيذ كافة الإزالات المقررة لعدد ۲۱ حالة أخرى بذات القرى بمساحة ۷۹۹5 م۲ تقريبا لتصل إجمالي حالات الإزالة إلى 61 حالة بمساحة إجمالية 10374 م۲ والصادر لها قرارات ازاله

وأكد محافظ البحيرة انه سيتم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة كافة صور التعديات مهما كان نوعها على حرم النيل والمجارى المائية بنطاق مدن و مراكز وقرى المحافظة وستكون حملات رادعة بإزالة كافة التعديات حتى سطح الأراض واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة .

كما يتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي وأبناء البحيرة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات والتضحية والفداء .